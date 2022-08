Ultime Notizie – Anne Heche ferita in incidente stradale, è in gravi condizioni (Di sabato 6 agosto 2022) L’attrice Anne Heche è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo un incidente d’auto avvenuti ieri a Los Angeles. La 53enne, vincitrice dell’Emmy Award, sarebbe stata all’interno della Mini Cooper blu che si è schiantata contro un’abitazione di Los Angeles. L’impatto ha lasciato l’auto avvolta dalle fiamme e il conducente ha riportato ustioni. A darne la notizia sono stati media locali come la Cnn e il sito TMZ. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le fiamme. KTLA e CBS News hanno riferito che l’auto è intestata ad “Anne Heche”, sebbene People non abbia confermato in modo indipendente se l’attrice stesse guidando il veicolo. Un rappresentante di Heche ha affermato a People: “Non abbiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) L’attriceè stata ricoverata in ospedale incritiche dopo und’auto avvenuti ieri a Los Angeles. La 53enne, vincitrice dell’Emmy Award, sarebbe stata all’interno della Mini Cooper blu che si è schiantata contro un’abitazione di Los Angeles. L’impatto ha lasciato l’auto avvolta dalle fiamme e il conducente ha riportato ustioni. A darne la notizia sono stati media locali come la Cnn e il sito TMZ. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le fiamme. KTLA e CBS News hanno riferito che l’auto è intestata ad “”, sebbene People non abbia confermato in modo indipendente se l’attrice stesse guidando il veicolo. Un rappresentante diha affermato a People: “Non abbiamo ...

