Tutti i guai di Alex Jones: altri 45 milioni da pagare alle famiglie di Sandy Hook e l'indagine su Capitol Hill

It ain't over until it's all over, diceva Babe Ruth. E anche per Alex Jones non sembra che sia finita. Dopo avergli ordinato di risarcire 4,1 milioni di dollari ai genitori di uno dei bambini uccisi nel massacro della scuola di Sandy Hook, la giuria americana di Austin (Texas) gli ha ordinato di pagare altri 45,2 milioni di dollari alla famiglia in questione. Il noto cospirazionista ha da sempre affermato che la strage del 2021 era tutta una bufala, che non ci sono mai stati morti e che i familiari delle vittime erano solo attori. Tutto questo, a suo dire, era una montatura del governo per indurre i cittadini a chiedere una riforma sul controllo delle armi. Fake news che sono andate avanti per anni che hanno diffamato e danneggiato chi ha perso i propri cari.

