Tutti guardano al gas di Putin ma il vero pericolo per l'Italia arriva da Berlino (Di sabato 6 agosto 2022) Il rischio recessione per la Germania - se sommato al taglio delle forniture russe - può fare molto male alle nostre imprese. I tedeschi sono i maggiori acquirenti delle nostre merci: 67 miliardi nel 2021, il 13% di tutto l'export Italiano Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 agosto 2022) Il rischio recessione per la Germania - se sommato al taglio delle forniture russe - può fare molto male alle nostre imprese. I tedeschi sono i maggiori acquirenti delle nostre merci: 67 miliardi nel 2021, il 13% di tutto l'exportno

HuffPostItalia : Tutti guardano al gas di Putin ma il vero pericolo per l'Italia arriva da Berlino - btcfxtrading : Sarò pure controtendenza, ma io ho moltissime confluenze tecniche dello #StockMarket e #Crypto che mi danno risulta… - tavano_anna : RT @MouradAhmim: Tutti quelli che guardano l'ignoto in silenzio, cosa vuoi?!! All those who look into the unknown in silence, what do you w… - FemminucciaGaia : GUARDATE RAGAZZI!!! LO SO CHE SONO PAZZA, LO SO CHE MI SONI CONGELATA, MA VOLETE METTERE AVERE GLI OCCHI DI TUTTI A… - Blaasfemy : A tutti quelli che mi guardano l'account per vedere tutti i messaggi che posto; seguitemi che cazzo -