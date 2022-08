TRUFFA : “Poste Italiane Nuovo messaggio” (Di sabato 6 agosto 2022) TORNA LA TRUFFA EMAIL Poste Italiane : “Il tuo pacco non può essere consegnato”Attenzione perchè in queste ore è in corso una nuova campagna di finte email che sembrerebbero provenire da Poste Italiane. Non fare click sul link di istruzioni e cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle Poste. Ecco il testo completo : Gentile Cliente, Il tuo pacco è arrivato 2 giorni fa, il nostro addetto alle consegne non può consegnare il pacco, è necessario saldare il pagamento della consegna per ritirare il pacco. Ricevi il mio pacco *Note: Sei obbligato a risolvere la situazione il prima possibile per ricevere il tuo pacco Grazie per la vostra collaborazione in questa materia. Alcuni consigli per non ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 6 agosto 2022) TORNA LAEMAIL: “Il tuo pacco non può essere consegnato”Attenzione perchè in queste ore è in corso una nuova campagna di finte email che sembrerebbero provenire da. Non fare click sul link di istruzioni e cestinare il. Passando con il mouse sopra al link ci si accorge subito che la destinazione non è il sito delle. Ecco il testo completo : Gentile Cliente, Il tuo pacco è arrivato 2 giorni fa, il nostro addetto alle consegne non può consegnare il pacco, è necessario saldare il pagamento della consegna per ritirare il pacco. Ricevi il mio pacco *Note: Sei obbligato a risolvere la situazione il prima possibile per ricevere il tuo pacco Grazie per la vostra collaborazione in questa materia. Alcuni consigli per non ...

