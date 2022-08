Trattativa Stato-mafia, le motivazioni dell’appello: “I carabinieri stabilirono un contatto con i vertici” di Cosa nostra “per trovare un punto di intesa e porre fine alle stragi” (Di sabato 6 agosto 2022) Sono state depositate, a quasi un anno dalla sentenza emessa il 23 settembre del 2021, le motivazioni del processo d’appello sulla Trattativa tra Stato e mafia. La corte d’assise d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, aveva assolto al processo gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno perché il fatto non costituisce reato: erano accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime. Per Marcello Dell’Utri, invece, l’assoluzione era per non aver commesso il fatto. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà. La sentenza, motivata in tremila pagine, ribaltando il verdetto di primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Sono state depositate, a quasi un anno dalla sentenza emessa il 23 settembre del 2021, ledel processo d’appello sullatra. La corte d’assise d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino, aveva assolto al processo gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno perché il fatto non costituisce reato: erano accusati di minaccia a Corpo politico dello. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime. Per Marcello Dell’Utri, invece, l’assoluzione era per non aver commesso il fatto. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capoNino Cinà. La sentenza, motivata in tremila pagine, ribaltando il verdetto di primo ...

