Trattativa Stato-Mafia: Dell'Utri non fece da tramite tra Cosa nostra e Berlusconi (Di sabato 6 agosto 2022) La Corte d'assise d'appello di Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale il 23 settembre scorso ha demolito la sentenza di primo grado del processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia. Un verdetto che ha mandato assolti dall'accusa di minaccia a corpo politico dello Stato gli ex ufficiali del Ros Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno e l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri. La corte, presieduta da Angelo Pellino, condannò invece i boss Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. La sentenza, depositata dopo diverse richieste di proroga dei termini, è di 2971 pagine. Critiche ai giudici di primo grado: sentenza piena di incongruenze La sentenza di primo grado del processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, con la ...

