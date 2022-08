Trattativa, i giudici: carabinieri assolti “agirono nell’interesse dello Stato”. Ma fu “improvvida iniziativa” seguita da “sconcertanti omissioni” su covo di Riina e latitanza Provenzano (Di sabato 6 agosto 2022) L'”improvvida iniziativa” della Trattativa da parte dei carabinieri ci fu, fu “accettata da Riina” e fu portata avanti, aprendo un “canale di comunicazione” con la mafia. Ma per “fini solidaristici” ovvero “la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale e di tutela di un interesse generale – e fondamentale – dello Stato“. È a pagina 2074 che i magistrati dell’appello di Palermo motivano perché gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno sono stati assolti insieme agli altri imputati del processo che ha visto sul banco degli imputati Cosa nostra e Stato. “Scartata in partenza l’ipotesi di una collusione dei carabinieri con ambienti della criminalità mafiosa; e confutata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) L'”” dellada parte deici fu, fu “accettata da” e fu portata avanti, aprendo un “canale di comunicazione” con la mafia. Ma per “fini solidaristici” ovvero “la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale e di tutela di un interesse generale – e fondamentale –“. È a pagina 2074 che i magistrati dell’appello di Palermo motivano perché gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno sono statiinsieme agli altri imputati del processo che ha visto sul banco degli imputati Cosa nostra e. “Scartata in partenza l’ipotesi di una collusione deicon ambienti della criminalità mafiosa; e confutata ...

