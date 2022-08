Tragico incidente sulla Budapest-Spalato: dodici morti tra i pellegrini provenienti da Medjugorje (Di sabato 6 agosto 2022) E’ di dodici morti il Tragico bilancio dell’incidente sull’autostrada Budapest-Spalato, avvento stamane all’alba a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, quando un pullman di pellegrini proveniente dalla Polonia, diretto a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina, e’ uscito dalla corsia per poi schiantarsi in un fosso. L’urto e’ stato molto violento: nessuno dei passeggeri sopravvissuti e’ rimasto illeso e, accanto ai dodici morti, si contano anche diciotto feriti gravi, alcuni in condizioni molto critiche, e altri quattordici lievi. Quasi tutte le vittime, come anche i feriti gravi erano seduti alla parte anteriore del mezzo. Undici persone sono morte sul colpo e una e’ spirata poco dopo in un ospedale della capitale croata. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) E’ diilbilancio dell’sull’autostrada, avvento stamane all’alba a 50km a nord di Zagabria, in Croazia, quando un pullman diproveniente dalla Polonia, diretto a, in Bosnia-Erzegovina, e’ uscito dalla corsia per poi schiantarsi in un fosso. L’urto e’ stato molto violento: nessuno dei passeggeri sopravvissuti e’ rimasto illeso e, accanto ai, si contano anche diciotto feriti gravi, alcuni in condizioni molto critiche, e altri quattordici lievi. Quasi tutte le vittime, come anche i feriti gravi erano seduti alla parte anteriore del mezzo. Undici persone sono morte sul colpo e una e’ spirata poco dopo in un ospedale della capitale croata. ...

