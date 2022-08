Torino, TMW: “Si pensa a Gnonto per l’attacco” (Di sabato 6 agosto 2022) Torino Gnonto- Il Torino continua la sua preparazione in vista del completamento del precampionato. In serata i Granata, incontreranno all’Olimpico di Torino, il Palermo alle ore 21:15 per i trentaduesimi di Coppa Italia. Vagnati e Urbano Cairo, continuano a lavorare sul mercato in entrata, dopo la lite furiosa con Ivan Juric. I Granata hanno chiuso per Lazaro che, già si è unito al gruppo da 3 giorni e per Ilkhan, arrivato dal Besiktas per 4 milioni. Il Turco, Lunedì svolgerà le visite mediche e, si unirà al gruppo dell’allenatore ex Verona, dopo aver sbloccato l’idonietà sportiva. Si lavora soprattutto in attacco con: Sanabria che non convince e Pellegri che non può assicurare una tenuta fisica continua. Tra i nomi caldi rispunta quindi quello di Gnonto, il giovanissimo che prima dell’estate fece ... Leggi su seriea24 (Di sabato 6 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del completamento del precampionato. In serata i Granata, incontreranno all’Olimpico di, il Palermo alle ore 21:15 per i trentaduesimi di Coppa Italia. Vagnati e Urbano Cairo, continuano a lavorare sul mercato in entrata, dopo la lite furiosa con Ivan Juric. I Granata hanno chiuso per Lazaro che, già si è unito al gruppo da 3 giorni e per Ilkhan, arrivato dal Besiktas per 4 milioni. Il Turco, Lunedì svolgerà le visite mediche e, si unirà al gruppo dell’allenatore ex Verona, dopo aver sbloccato l’idonietà sportiva. Si lavora soprattutto in attacco con: Sanabria che non convince e Pellegri che non può assicurare una tenuta fisica continua. Tra i nomi caldi rispunta quindi quello di, il giovanissimo che prima dell’estate fece ...

