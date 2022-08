Torino e Spal ai sedicesimi di Coppa Italia

(Di sabato 6 agosto 2022)(ITALPRESS) –raggiungono Cagliari, Udinese, Cittadella, Sampdoria, Brescia e Spezia aidi. Il Toro passa il turno battendo 3-0 il Palermo e staccando il pass per la prossima sfida con il Cittadella. In un primo tempo avaro di emozioni i granata fanno la partita, ma ad avere l'occasione da rete più concreta sono gli ospiti: Brunori calcia a giro, ma trova una grande risposta di Milinkovic-Savic. Nella ripresa gli uomini di Ivan Juric cambiano marcia e trovano la rete del vantaggio grazie a Sasà Lukic, che si avventa su una respinta e infila allele di un incolpevole Pigliacelli. Radonjic, dopo essersi visto annullare un gol, firma ugualmente il raddoppio di testa e nel finale il neo-entrato Pietro Pellegri chiude ...

