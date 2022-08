Toni Capuozzo, cosa sta succedendo a Taiwan: il gesto che ha irritato la Cina (Di sabato 6 agosto 2022) Toni Capuozzo, ex vicedirettore del Tg5, ha parlato di una guerra, quella tra Cina e Taiwan, che potrebbe scoppiare a breve. Ma quanto a breve? Secondo il giornalista Taiwan ha già compiuto un gesto che ha provocato tanto fastidio alla Cina. Sarà la goccia che fa traboccare il vaso? Toni Capuozzo: “Ci siamo spenti” Non si parla più come prima della guerra in Ucraina. “Adesso senza che ce ne accorgiamo, senza che ci emozioni la scintilla di un conflitto mondiale può brillare, e conta poco che sia molto lontano da qui”. Il riferimento è il conflitto Cina-Taiwan. Nell’isola rivendicata dalla Cina sembra che la storia sia pronta a ripetersi. Insomma Pechino vorrebbe appropriarsi ... Leggi su tvzap (Di sabato 6 agosto 2022), ex vicedirettore del Tg5, ha parlato di una guerra, quella tra, che potrebbe scoppiare a breve. Ma quanto a breve? Secondo il giornalistaha già compiuto unche ha provocato tanto fastidio alla. Sarà la goccia che fa traboccare il vaso?: “Ci siamo spenti” Non si parla più come prima della guerra in Ucraina. “Adesso senza che ce ne accorgiamo, senza che ci emozioni la scintilla di un conflitto mondiale può brillare, e conta poco che sia molto lontano da qui”. Il riferimento è il conflitto. Nell’isola rivendicata dallasembra che la storia sia pronta a ripetersi. Insomma Pechino vorrebbe appropriarsi ...

