Tesla | Elon Musk | “Obiettivo due milioni di auto all’anno” Ma in Europa Volkswagen e Stellantis sono avanti

(Di sabato 6 agosto 2022) Se tutto andrà secondo i piani, entro la fine del prossimo annosarà in grado di produrre duedil’anno, con o senza: “Continuerebbe a fare molto bene anche se venissi rapito dagli alieni”, ha dichiarato il manager di origini sudafricane presso la fabbrica di texana, a Austin, nel corso dell’incontro con gli investitori. Ai quali ha garantito che “l’azienda ha un futuro molto luminoso” anche senza di lui, annunciando di aver comunque intenzione di rimanere infinché potrà essere utile.ha confermato l’a lungo termine di produrre 2di veicoli l’anno. Per centrarlo ha insistito sulla necessità di estendere la rete di Giga Factory a livello globale perchénon ...

