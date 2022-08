Terra dei fuochi | in estate rallenta trend di diminuzione roghi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo 20 mesi (dall’autunno del 2020) di continua discesa del numero di incendi di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta rispetto alstorico, i mesi di giugno e luglio di quest’anno segnano unmento nella positiva tendenza: a giugno 2022 si sono registrati 140contro i 158 dello stesso mese del 2021, e durante l’appena trascorso mese di luglio 194di rifiuti contro i 204 del luglio 2021. Sono i dati del report mensile diffuso dall’Incaricato per la lotta agli incendi di rifiuti. Sono pur sempre numeri in, ma ormai molto vicini ai dati degli anni precedenti; fra le cause, oltre quella climatica, c’è un aumento della pressione sul sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti, già strutturalmente in difficoltà. Ne ...