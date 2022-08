Ten Hag: 'Cristiano Ronaldo attaccante top, felice che sia al Manchester United' VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) L'allenatore del Manchester United, Ten Hag smorza le tensioni: "Cristiano Ronaldo attaccante top, felice che sia con noi".... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) L'allenatore del, Ten Hag smorza le tensioni: "top,che sia con noi"....

ManUtdMEN : 'Oh no, oh no' ?? #mufc - fisco24_info : Ten Hag tende la mano a CR7: 'Sono felice che sia con noi': Finita la tensione fra l'allenatore e l'attaccante dell… - Thankilpin : @letMoncadacook Secondo me questa è la volta buona per lo utd. Se completano la squadra, con ten hag si divertono - MenardiDanilo : RT @ManUtdMEN: 'Oh no, oh no' ?? #mufc - AshirafKakande : RT @ManUtdMEN: 'Oh no, oh no' ?? #mufc -