Taiwan, Trump contro Pelosi: Ha dato alla Cina la scusa che cercava (Di sabato 6 agosto 2022) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan, nel corso di un comizio tenuto ieri in Wisconsin a sostengo del candidato governatore repubblicano Tim Michels. “Cosa ci faceva a Taiwan? E’ stata il sogno della Cina. Ha dato alla Cina la scusa che cercava”, ha detto l’ex capo della Casa Bianca. Il riferimento è alla recente visita di Pelosi nell’isola, condannata dal governo di Pechino, che ha dato il via a esercitazioni militari nello Stretto di Formosa e ha annunciato che interromperà la cooperazione con gli Stati Uniti in una serie di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha criticato la visita della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy, a, nel corso di un comizio tenuto ieri in Wisconsin a sostengo del candigovernatore repubblicano Tim Michels. “Cosa ci faceva a? E’ stata il sogno della. Halache”, ha detto l’ex capo della Casa Bianca. Il riferimento èrecente visita dinell’isola, condannata dal governo di Pechino, che hail via a esercitazioni militari nello Stretto di Formosa e ha annunciato che interromperà la cooperazione con gli Stati Uniti in una serie di ...

