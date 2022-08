Taiwan: “La Cina sta simulando un attacco all’isola”. Il segretario Usa Blinken: “Reazione sproporzionata, no ad azioni destabilizzanti” (Di sabato 6 agosto 2022) Nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all’isola, la Cina sta simulando un vero e proprio attacco contro Taiwan. A dirlo è il ministero della Difesa di Taipei, affermando che sono stati rilevati diversi caccia e navi dell’Esercito popolare di liberazione “intorno allo Stretto”, con alcuni che “hanno attraversato la linea mediana” in una azione di “possibile attacco simulato”. La tensione sale così ulteriormente alle stelle nel Pacifico, con la Cina che sta mettendo in atto un’escalation di forza in seguito alla visita della Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, a Taiwan. Una visita contestata duramente anche dalla Corea del Nord, che è tornata a scagliarsi contro gli Stati Uniti: l’accusa di Pyongyang ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Nel terzo giorno di esercitmilitari su vasta scala intorno, lastaun vero e propriocontro. A dirlo è il ministero della Difesa di Taipei, affermando che sono stati rilevati diversi caccia e navi dell’Esercito popolare di liberazione “intorno allo Stretto”, con alcuni che “hanno attraversato la linea mediana” in una azione di “possibilesimulato”. La tensione sale così ulteriormente alle stelle nel Pacifico, con lache sta mettendo in atto un’escalation di forza in seguito alla visita della Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, a. Una visita contestata duramente anche dalla Corea del Nord, che è tornata a scagliarsi contro gli Stati Uniti: l’accusa di Pyongyang ...

