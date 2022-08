Taiwan: «La Cina ha simulato attacchi sull’isola». Mistero sulla morte di un funzionario della Difesa (Di sabato 6 agosto 2022) La Cina ha simulato attacchi contro Taiwan nel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all’isola. Questo afferma il ministero della Difesa di Taipei, sostenendo che sono stati rilevati oggi diversi caccia e navi dell’Esercito popolare di liberazione «intorno allo Stretto». Con alcuni che «hanno attraversato la linea mediana» in una azione di «possibile attacco simulato». Le forze armate della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, hanno utilizzato «trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione». Intanto, scrive l’agenzia di stampa Reuters, il vice capo dell’unità di ricerca e sviluppo del ministero ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Lahacontronel terzo giorno di esercitazioni militari su vasta scala intorno all’isola. Questo afferma il ministerodi Taipei, sostenendo che sono stati rilevati oggi diversi caccia e navi dell’Esercito popolare di liberazione «intorno allo Stretto». Con alcuni che «hanno attraversato la linea mediana» in una azione di «possibile attacco». Le forze armateRepubblica di, il nome ufficiale di, hanno utilizzato «trasmissioni di allerta, aerei, navi militari di pattuglia e sistemi missilistici terrestri in risposta a questa situazione». Intanto, scrive l’agenzia di stampa Reuters, il vice capo dell’unità di ricerca e sviluppo del ministero ...

