Supplenze GaE e GPS e incarichi per ruolo, precedenza 104: ecco quali certificazioni e dichiarazioni allegare alla domanda (Di sabato 6 agosto 2022) Gli aspiranti all'attribuzione delle Supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08 e all'assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia possono presentare la relativa istanza sino al prossimo 16 agosto. Precedenze 104: cosa allegare alla domanda online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 agosto 2022) Gli aspiranti all'attribuzione delleda GaE e GPS al 30/06 e al 31/08 e all'assegnazione deglifinalizzati alda GPS sostegno prima fascia possono presentare la relativa istanza sino al prossimo 16 agosto. Precedenze 104: cosaonline. L'articolo .

