Strage di pellegrini diretti a Medjugorie | 12 morti e 32 feriti L’autista s’è addormentato al volante video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 agosto 2022) Tragedia in Croazia alle prime ore dell’alba: 12 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite, 19 delle quali in modo grave, quando il bus a bordo del quale si trovavano è uscito di strada, finendo in un fossato. Le vittime sonopolacchial santuario di Medjugorje, in Bosnia, con un viaggio organizzato dal gruppo cattolico della Confraternita di San Giuseppe. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40 ora locale, quando l’autobus su cui viaggiavano è uscito di strada lungo la A4 tra Jarek Bisaski e Podvorec, a nordest di Zagabria. Il ministero della Giustizia e il procuratore generale della Polonia hanno ordinato alla Procura di Varsavia di avviare un’indagine sulle cause della tragedia e due ministri polacchi si stanno recando in Croazia in seguito all’incidente. Secondo una tv di Zagabria, l’incidente potrebbe essere stato causato da ...