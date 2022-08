Stato - mafia, depositate le motivazioni. Contatti improvvidi, ma il Ros cercava di ridurre il pericolo di nuove stragi (Di sabato 6 agosto 2022) - È questa la conclusione della Corte d'assise d'appello che ha portato, il 23 settembre scorso all'assoluzione degli ex ufficiali Mario Mori, Antonio Sabranni e Giuseppe De Donno, oltre che dell'ex ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 agosto 2022) - È questa la conclusione della Corte d'assise d'appello che ha portato, il 23 settembre scorso all'assoluzione degli ex ufficiali Mario Mori, Antonio Sabranni e Giuseppe De Donno, oltre che dell'ex ...

rubio_chef : Il partigiano #KhalilAwawdeh è al 156° giorno di sciopero della fame, ovviamente le sue condizioni sono critiche. P… - Agenzia_Ansa : 'Il Ros non volle catturare Provenzano'. Lo scrive la corte d'assise d'appello nella sentenza sulla Trattativa Stat… - fattoquotidiano : Trattativa Stato-mafia, dai carabinieri 'sconcertanti omissioni' su covo di Riina e latitanza Provenzano - sgaz71 : @gasparripdl E intanto la magistratura giudica non colpevoli tutti gli indagati nel processo relativo all accordo s… - CastellinoLuigi : RT @paolo_r_2012: La trattativa Stato-mafia fu 'un'improvvida iniziativa': ecco perché sono stati assolti i carabinieri -