(Di sabato 6 agosto 2022) C’è un, scoperto nei primi giorni di agosto dai manutentori, dietro ideldello. Ieri, in occasione del match di Coppa Italia tra Sampdoria e Reggina, ilsi è mostrato in pessime condizioni, soprattutto in due larghe fasce centrali. Stamattina ha avuto luogo una conference call tra Lega Calcio, le società Genoa e Sampdoria, gli agronomi e la società Luigisrl, che gestisce lodi Genova. Serve una soluzione urgente in vista della ripresa dei campionati di A e B: il 13 agosto prima di A, Sampdoria-Atalanta. Quella gara, e quella di lunedì prossimo di Coppa Italia tra Genoa e Benevento, si dovranno giocare ancora con il...

sportface2016 : Stadio #Ferraris, il campo colpito da un fungo: vistosi danni al manto erboso #Sampdoria #Genoa - ubaldocoldagell : COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2022/23 - TRENTADUESIMI DI FINALE Stadio Luigi Ferraris, Genova 5 Agosto 2022 h.21:15… - SampNews24 : #Ferraris sotto stress con #Sampdoria e #Genoa: sei partite ravvicinate in un mese - BabboleoNews : Calcio. Questa sera, alle 21.15, la partita di #CoppaItalia tra #Sampdoria e Reggina, allo stadio Ferraris.… - FT_Italiano : 1ª Ronda ? Sampdoria - Reggina ? 21:15 ??? Stadio Luigi Ferraris ??? Maria Sole Ferrieri Caputi #CoppaItalia -

SPORTFACE.IT

... a via Canevaro, a piazza Lauro de Bosis, a via Costantino Nigra, a viale dellodei Marmi, a via Boselli nel tratto compreso tra via Costantino Nigra e largoIV.L'esordio degli amaranto in gara ufficiale nella stagione 2022/23 è alloLuigidi Genova, con fischio d'inizio in programma alle ore 21:15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1. Ecco le scelte dei due allenatori: Sampdoria (4 - 3 - 1 - 2): ... Stadio Ferraris, il campo colpito da un fungo: vistosi danni al manto erboso Al Genoa e al tecnico Blessin il profilo di Aramu piace, il mancino ha rifiutato recentemente alcune offerte da Brescia e Cagliari.Secondo La Repubblica il numero uno della Sampdoria, Marco Lanna, avrebbe pensato alle dimissioni dopo gli auguri a Rocco ...