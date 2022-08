Spaccatura dentro Sinistra Italiana Si va al referendum tra gli iscritti sull’intesa col Pd e Azione?

Leggi su open.online

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo il raggiungimento dell’accordo elettorale, «non di governo», tra il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, i Verdi di Angelo Bonelli edi Nicola Fratoianni, insorgono i vertici della Segreteria nazionale del fronte rosso-ecologista. In un comunicato stampa, la Direzione nazionale dicomunica che «SI non ha preso la decisione di fare un accordo col Pd e». Nel comunicato viene sottolineato che «l’Assemblea nazionale col 61% dei voti (dato in calo rispetto alla precedente vot) si è espressa favorevolmente a quella alleanza, riconfermando l’ormai tardiva necessità di allargare al M5S». Tuttavia, si spiega ancora nel comunicato, «così come richiesto da 4 componenti della Segreteria nazionale (Fattori, Fucito, Pillozzi e ...