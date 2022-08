“Sono andati a prenderla”. Noemi Bocchi, qualcuno ha visto e ha parlato. E, ovviamente, c’entra Francesco Totti (Di sabato 6 agosto 2022) Prosegue l’estate da separati di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice è stata prima in Africa all’interno di un resort di lusso per stare lontano dai paparazzi, mentre l’ex marito è rimasto a Roma e si è diviso tra il lavoro e il padel con il suo amico ed ex compagno Vincent Candela. Poi Ilary Blasi è andata a Sabaudia, nella villa che per anni ha condiviso con l’ex capitano della Roma.In questi giorni lei è stata sicuramente molto attiva sui social, pubblicando diverse foto dalle vacanze, a testimonianza del fatto che nonostante tutto non ha perso la voglia di divertirsi e di rilassarsi con i suoi figli. Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera, sarà adesso Francesco Totti a recarsi nella villa di Sabaudia, dopo che è stata Ilary Blasi ad usufruirne nell’ultimo periodo. Hanno deciso di dividersi la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Prosegue l’estate da separati die Ilary Blasi. La conduttrice è stata prima in Africa all’interno di un resort di lusso per stare lontano dai paparazzi, mentre l’ex marito è rimasto a Roma e si è diviso tra il lavoro e il padel con il suo amico ed ex compagno Vincent Candela. Poi Ilary Blasi è andata a Sabaudia, nella villa che per anni ha condiviso con l’ex capitano della Roma.In questi giorni lei è stata sicuramente molto attiva sui social, pubblicando diverse foto dalle vacanze, a testimonianza del fatto che nonostante tutto non ha perso la voglia di divertirsi e di rilassarsi con i suoi figli. Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera, sarà adessoa recarsi nella villa di Sabaudia, dopo che è stata Ilary Blasi ad usufruirne nell’ultimo periodo. Hanno deciso di dividersi la ...

