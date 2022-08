Soldi a palate per questi segni: ci sei anche tu? (Di sabato 6 agosto 2022) Vediamo meglio insieme per quali segni la fortuna sta arrivando, insieme ai Soldi nei prossimi giorni, magari ci siamo anche noi. Lo diciamo sempre che avere cinque minuti per rilassare la nostra mente non può che non farci bene, come in questo caso leggiamo l’oroscopo o quello che ruota attorno per rilassarci in santa pace. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 6 agosto 2022) Vediamo meglio insieme per qualila fortuna sta arrivando, insieme ainei prossimi giorni, magari ci siamonoi. Lo diciamo sempre che avere cinque minuti per rilassare la nostra mente non può che non farci bene, come in questo caso leggiamo l’oroscopo o quello che ruota attorno per rilassarci in santa pace. L'articolo proviene da Leggilo.org.

fuori__luogo : @ErnestoMont65 Intendevo quei 22 pazzi che corrono dietro a un pallone tra folle osannanti e facendo soldi a palate - Since_in_1981 : @Amo_Abbracci Prova con un'altra ragazza, faresti soldi a palate - faberant : @MinutemanItaly @Gaetano_io_2 @markorusso69 Eh, c'è gente così. Pornhub fa palate di soldi con questi. E certe volt… - thestormismysun : detto ciò cito questo tweet perché i commenti sono nati da qui però non sono in disaccordo cioè palesemente questa… - Stefaniaboh_ : RT @caporix: Ora compro 20/30 di questo vestiti e li metto in vendita su Twitter. Considerato quanto tirano i gattini ci faccio soldi a pal… -