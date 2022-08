Sinistra italiana chiede l’accordo col Pd ma anche con il M5S Dal Nazareno | “Le alleanze non si cambiano” Italia Viva contro Letta | “Noi non viviamo di rancori”

(Di sabato 6 agosto 2022) Berlusconi: con noi al governo flat tax per tutti al 23%. Lotta Meloni-Salvini per la leadership del centrodestra

Internazionale : Da trent’anni il centrosinistra italiano slitta sempre più a destra. L’agenda Draghi e l’accordo tra Letta e Calend… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Sinistra italiana: “Via libera ad accordo con Pd e lavorare per estenderlo a M5s”. Da Calend… - Agenzia_Ansa : Sinistra Italiana chiede di 'verificare la possibilità di stringere un accordo con il Pd sui collegi uninominali pe… - solonews1011 : RT @francofontana43: Come volevasi dimostrare: anche Sinistra italiana, sulla scia dei verdi, si è attovagliata nell’ammucchiata (litigios… - pippopoppi2 : @CarloCalenda La Sinistra Italiana, i Verdi, il M5Stalle...?? -

Dai Verdi giunge tuttavia un primo via libera al patto col Pd, e per oggi è attesa la decisione diche riunisce l'assemblea del partito. Nel centrodestra, Giorgia Meloni in un'...... tra veti incrociati e accuse reciproche tra il leader di Azione, Nicola Fratoianni di(che oggi chiede di includere proprio il Movimento 5 Stelle), e gli scissionisti grillini ...Elezioni: scintille tra Matteo Renzi e il Partito Democratico. Intanto Sinistra Italiana e Verdi danno il via libera all'accordo con Letta. Le ultime notizie.Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia: “Con l’accordo con Sinistra Italiana cade anche l‘ultimo dubbio. Il PD si accorda con tutti. Ma proprio tutti. Con chi non ha mai votato la ...