Siena come non l'avete mai letta Arriva la guida - inno al turismo slow - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 6 agosto 2022) Il volume a cura di Orlando Pacchiani, con gli scatti mozzafiato di Fabio Muzzi, sarà presentato per la prima volta lunedì 29 agosto a 'Una Fortezza di libri' Una guida, un compagno di viaggio per ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 agosto 2022) Il volume a cura di Orlando Pacchiani, con gli scatti mozzafiato di Fabio Muzzi, sarà presentato per la prima volta lunedì 29 agosto a 'Una Fortezza di libri' Una, un compagno di viaggio per ...

