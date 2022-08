Sicilia: Prestigiacomo, 'pronta a candidarmi per la mia regione, saremo uniti' (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Il presidente Berlusconi in questi anni mi ha affidato importanti ruoli di responsabilità istituzionale. Ora Forza Italia mi chiede di impegnarmi per la mia regione. Di questo ne sono onorata e orgogliosa, lo ringrazio per la rinnovata fiducia. Ho accettato la proposta, evidenziando che la soluzione vincente sia quella dell'unità. Il tratto distintivo del centrodestra è sempre stato la compattezza. Mi rimetto, pertanto, alle scelte che per la Sicilia si faranno a livello nazionale". Così Stefania Prestigiacomo a Il Giornale. "Sono convinta che il centrodestra eviterà una nuova Verona, spaccandosi e rischiando di regalare la vittoria alla sinistra che in Sicilia riproporrebbe una sorta di tristissima restaurazione crocettiana. Assicuro che, al di là della dialettica di questi anni con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Il presidente Berlusconi in questi anni mi ha affidato importanti ruoli di responsabilità istituzionale. Ora Forza Italia mi chiede di impegnarmi per la mia. Di questo ne sono onorata e orgogliosa, lo ringrazio per la rinnovata fiducia. Ho accettato la proposta, evidenziando che la soluzione vincente sia quella dell'unità. Il tratto distintivo del centrodestra è sempre stato la compattezza. Mi rimetto, pertanto, alle scelte che per lasi faranno a livello nazionale". Così Stefaniaa Il Giornale. "Sono convinta che il centrodestra eviterà una nuova Verona, spaccandosi e rischiando di regalare la vittoria alla sinistra che inriproporrebbe una sorta di tristissima restaurazione crocettiana. Assicuro che, al di là della dialettica di questi anni con ...

