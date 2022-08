SERIE A, SKY-DAZN: SIGLATO L’ACCORDO, NASCE IL NUOVO CANALE ZONA DAZN (Di sabato 6 agosto 2022) Tra pochi giorni torna il campionato di SERIE A e tutti gli appassionati sono pronti a tifare la proprio squadra del cuore. Dove potranno vedere le partite? Sky e DAZN hanno SIGLATO un accordo. Il suddetto accordo prevede che nella giornata dell’8 agosto, arrivi una nuova app di DAZN su Sky Q. Questo farà si che chi ha DAZN, Sky ed è in possesso di Sky Q, di accedere all’offerta DAZN direttamente nella sezione App senza cambiare dispositivo. Gli abbonati potranno decidere se aderire o meno ad una specifica offerta per vedere il NUOVO CANALE ZONA DAZN (CANALE 214), che trasmetterà in esclusiva 7 partite. L’AD Andrea ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 6 agosto 2022) Tra pochi giorni torna il campionato diA e tutti gli appassionati sono pronti a tifare la proprio squadra del cuore. Dove potranno vedere le partite? Sky ehannoun accordo. Il suddetto accordo prevede che nella giornata dell’8 agosto, arrivi una nuova app disu Sky Q. Questo farà si che chi ha, Sky ed è in possesso di Sky Q, di accedere all’offertadirettamente nella sezione App senza cambiare dispositivo. Gli abbonati potranno decidere se aderire o meno ad una specifica offerta per vedere il214), che trasmetterà in esclusiva 7 partite. L’AD Andrea ...

