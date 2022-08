Serie A, Lorenzo Casini: “Mi auguro un campionato combattuto e italiane avanti in Europa” (Di sabato 6 agosto 2022) “Mi auguro un campionato molto combattuto per lo scudetto, le coppe, la salvezza. Ma spero anche in un buon andamento in Europa come è stato per la vittoria della Roma in Conference League l’anno scorso. La Coppa Italia? Quest’anno manterrà la stessa formula, ma per il futuro non escludiamo nuove soluzioni. Alcuni pensano a una final four, l’Assemblea valuterà“. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, in un’intervista concessa a “Il Foglio”. Secondo Casini “Il calcio italiano sta bene. Le squadre mi pare si siano tutte rafforzate e c’è anche molto entusiasmo, probabilmente dovuto anche alla vicinanza tra la fine del campionato scorso e questo nuovo inizio – osserva presentando la nuova stagione – A livello ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “Miunmoltoper lo scudetto, le coppe, la salvezza. Ma spero anche in un buon andamento income è stato per la vittoria della Roma in Conference League l’anno scorso. La Coppa Italia? Quest’anno manterrà la stessa formula, ma per il futuro non escludiamo nuove soluzioni. Alcuni pensano a una final four, l’Assemblea valuterà“. Lo ha detto, presidente della LegaA, in un’intervista concessa a “Il Foglio”. Secondo“Il calcio italiano sta bene. Le squadre mi pare si siano tutte rafforzate e c’è anche molto entusiasmo, probabilmente dovuto anche alla vicinanza tra la fine delscorso e questo nuovo inizio – osserva presentando la nuova stagione – A livello ...

