Serie A, le amichevoli: Milan in rimonta, pari Napoli. In campo Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Domenica Juve, Roma e ancora Milan (Di sabato 6 agosto 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le amichevoli... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le...

DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio sconfitta per 4-1 contro il #Genoa?? - erosazzurro : Bene così almeno noi abbiamo fatro amichevoli serie con squadre che si sono comportate come trequarti di serie A, p… - Frances98598150 : @giovanniannun Pagliaccio neanche la serie c chiede soldi per vedere amichevoli - Er_Fiodena123 : @TheLastDuivel @acmilan Quindi con l'Udinese giocano Pobega e Salamaekaers... Belli sti campi per fare le amichevol… - RikyDejan : @AntoVitiello Non lo capirò mai perché amichevoli estive contro squadre di serie C non fai giocare gli altri 11 nel secondo tempo -