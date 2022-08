“Separati in casa”. Meloni smaschera il duo Calenda-Letta: sanno solo odiarci (Di sabato 6 agosto 2022) "Qui abbiamo Enrico Letta che si candida a governare il Paese che alle 8 si mette in ginocchio da Luigi Di Maio, alle 12 in ginocchio da Angelo Bonelli e alle 18 in ginocchio da Nicola Fratoianni. Spettacolo allucinante!”. A mettere a nudo le continue contraddizioni della sinistra e delle mosse del leader del Partito Democratico è Pietro Senaldi, direttore di Libero. Le parole del giornalista sono rilanciate da Giorgia Meloni in un post su Facebook, dove la stessa leader di Fratelli d'Italia aggiunge: “E questo è solo un assaggio di quello che accadrebbe se la sinistra dovesse andare al governo. Gli italiani meritano molto di più e il 25 settembre faranno sedere all'opposizione questa grottesca coalizione”. La numero uno del partito che punta a raccogliere più voti alle urne ha dedicato poi un altro messaggio sui social a ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) "Qui abbiamo Enricoche si candida a governare il Paese che alle 8 si mette in ginocchio da Luigi Di Maio, alle 12 in ginocchio da Angelo Bonelli e alle 18 in ginocchio da Nicola Fratoianni. Spettacolo allucinante!”. A mettere a nudo le continue contraddizioni della sinistra e delle mosse del leader del Partito Democratico è Pietro Senaldi, direttore di Libero. Le parole del giornalista sono rilanciate da Giorgiain un post su Facebook, dove la stessa leader di Fratelli d'Italia aggiunge: “E questo èun assaggio di quello che accadrebbe se la sinistra dovesse andare al governo. Gli italiani meritano molto di più e il 25 settembre faranno sedere all'opposizione questa grottesca coalizione”. La numero uno del partito che punta a raccogliere più voti alle urne ha dedicato poi un altro messaggio sui social a ...

