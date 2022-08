"Senza vergogna". Salvini asfalta Letta dopo l'accordo coi comunisti (Di sabato 6 agosto 2022) Venghino, signori venghino! Potrebbe essere questo il nuovo motto del Pd di Enrico Letta, pronto ad imbarcare chiunque nella grande ammucchiata con l'obiettivo, che ad ora pare ben lontano, di battere "le destre" - così come le chiamano loro - nella contesa elettorale del prossimo 25 settembre. Nella "santa alleanza" del Pd, c'è posto per tutti. Gli ultimi imbarcati, come è noto, sono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ovvero i comunisti di Sinistra Italiana e gli ecologisti dei Verdi. Proprio quelli che Carlo Calenda non voleva. Tanto che ora ci sarà da vedere come reagirà il leader di Azione, che più volte ha espresso un chiarissimo: o noi, o loro. Insomma, nel centrosinistra è caos totale. Presentando l'alleanza, Letta ha spiegato in premessa, dilungandosi per ben due minuti, che queste alleanze sono necessarie per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Venghino, signori venghino! Potrebbe essere questo il nuovo motto del Pd di Enrico, pronto ad imbarcare chiunque nella grande ammucchiata con l'obiettivo, che ad ora pare ben lontano, di battere "le destre" - così come le chiamano loro - nella contesa elettorale del prossimo 25 settembre. Nella "santa alleanza" del Pd, c'è posto per tutti. Gli ultimi imbarcati, come è noto, sono Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ovvero idi Sinistra Italiana e gli ecologisti dei Verdi. Proprio quelli che Carlo Calenda non voleva. Tanto che ora ci sarà da vedere come reagirà il leader di Azione, che più volte ha espresso un chiarissimo: o noi, o loro. Insomma, nel centrosinistra è caos totale. Presentando l'alleanza,ha spiegato in premessa, dilungandosi per ben due minuti, che queste alleanze sono necessarie per ...

