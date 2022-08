Sentiremo parlare di Italexit? (Di sabato 6 agosto 2022) Il partito della destra complottista di Gianluigi Paragone è dato vicino al 3 per cento, ma non è chiaro se riuscirà a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni Leggi su ilpost (Di sabato 6 agosto 2022) Il partito della destra complottista di Gianluigi Paragone è dato vicino al 3 per cento, ma non è chiaro se riuscirà a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni

