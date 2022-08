Sei sorelle, anticipazioni 8-12 agosto 2022: Blanca scopre da Cristóbal che... (Di sabato 6 agosto 2022) Blanca sarà protagonista degli episodi Sei sorelle che andranno in onda dall'8 al 12 agosto 2022 su Rai Uno alle 15:55. La donna, come si evince dalle anticipazioni della serie spagnola, verrà a sapere da suo cognato Cristóbal che Rodolfo la tradisce da tempo con Victoria e lei penserà di rompere il fidanzamento. Come se non bastasse sarà tormentata dal dubbio che la madre abbia avuto una relazione con lo zio Ricardo. Nel frattempo, Adela riceverà una proposta inaspettata da Mauro. Sei sorelle anticipazioni dall'8 al 12 agosto 2022: Cristóbal confessa a Blanca che Rodolfo la tradisce da tempo Gli episodi Sei sorelle in onda dall'8 al 12 agosto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 agosto 2022)sarà protagonista degli episodi Seiche andranno in onda dall'8 al 12su Rai Uno alle 15:55. La donna, come si evince dalledella serie spagnola, verrà a sapere da suo cognatoche Rodolfo la tradisce da tempo con Victoria e lei penserà di rompere il fidanzamento. Come se non bastasse sarà tormentata dal dubbio che la madre abbia avuto una relazione con lo zio Ricardo. Nel frattempo, Adela riceverà una proposta inaspettata da Mauro. Seidall'8 al 12confessa ache Rodolfo la tradisce da tempo Gli episodi Seiin onda dall'8 al 12...

BeppeConvertini : Serata speciale per festeggiare #mamma con le mie sorelle Maria e Anna,i cognati Cosimo e Donatello,i nipoti Vitalb… - ParliamoDiNews : Sei sorelle, anticipazioni puntata 8 agosto 2022: `Grandi preparativi` #Greysanatomy #Tramequotidiane… - paola24711898 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Ti spiegano che in Italia sei mantenuto e ti è tutto dovuto.Poi passi mesi in campi i… - MondoTV241 : Anticipazioni di Sei Sorelle dall'8 al 12 agosto 2022 #anticipazioni #seiSorelle - katiusciapugli1 : RT @AlexGadeaOff_IT: Ultimo appuntamento di questa settimana con Sei Sorelle, come sempre alle ore 16:00 su Rai Uno. #alexgadea #seisorell… -