Sei in vacanza? Attenzione a vestirti così rischi 500 euro di multe (Di sabato 6 agosto 2022) La vacanza rappresenta un’ottima occasione per rilassarsi; non bisogna però interpretarla come un momento in cui tutto è concesso. Moltissimi studenti e lavoratori fanno il conto alla rovescia per le vacanze estive, un’occasione perfetta per abbandonare la routine e lasciarsi andare al piacere del buon cibo e del totale relax. Inoltre, spesso e volentieri si associa la vacanza ad un momento in cui anche le regole perdono di significato: addio alla dieta sana ed equilibrata, il computer non si vedrà per un po’ e l’abbigliamento non presenta il solito aspetto diplomatico e decoroso. vacanza: Attenzione alle multe (Pexels)Questo ragionamento è associabile soprattutto alle località di mare, ove spesso si possono vedere cittadini – residenti o meno – passeggiare per la città in costume ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 agosto 2022) Larappresenta un’ottima occasione per rilassarsi; non bisogna però interpretarla come un momento in cui tutto è concesso. Moltissimi studenti e lavoratori fanno il conto alla rovescia per le vacanze estive, un’occasione perfetta per abbandonare la routine e lasciarsi andare al piacere del buon cibo e del totale relax. Inoltre, spesso e volentieri si associa laad un momento in cui anche le regole perdono di significato: addio alla dieta sana ed equilibrata, il computer non si vedrà per un po’ e l’abbigliamento non presenta il solito aspetto diplomatico e decoroso.alle(Pexels)Questo ragionamento è associabile soprattutto alle località di mare, ove spesso si possono vedere cittadini – residenti o meno – passeggiare per la città in costume ...

morianisergio : @SoltantoElena Ciao Elena. La malinconia può essere un ingombrante compagno di viaggio, per tempi variabili di vita… - FilippiGeo : RT @TheQ_continuum: @Ilona_ple Comunque 1) non dire sui social che sei in vacanza 2) denuncia, molti non lo fanno per paura di ripercussio… - eferrari17 : RT @Malika63483161: - Dove sei in vacanza? -A 1300 KM da Parigi - Figo...e dove di preciso? -A casa - alessiaagali : Cara @NiCoLeEliSei1 sei in vacanza? Che succede? Inizio a preoccuparmi. Che dici @periodosabbatic ? - justgretax : @italyaustralia “Ehi mate ho visto che ti sei bruciato in vacanza, ma se che pure io…” -