Scuola, arriva il docente esperto: 5.650 euro l’anno in più a 8000 insegnanti. Fioccano le polemiche (Di sabato 6 agosto 2022) Dal dl Aiuti bis, approvato giovedì dal governo, emerge il docente esperto. Una nuova figura che ha subito creato malumori e proteste contro il governo. Ma chi è il docente esperto e come si accede alla qualifica? «I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili», così si legge nel documento, potranno accedere alla qualifica di docente esperto maturando conseguentemente «il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento». Quindi si tratta di un aumento di circa 400 euro al mese in busta paga in più rispetto agli altri professori. Ne beneficeranno ottomila insegnanti, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) Dal dl Aiuti bis, approvato giovedì dal governo, emerge il. Una nuova figura che ha subito creato malumori e proteste contro il governo. Ma chi è ile come si accede alla qualifica? «I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili», così si legge nel documento, potranno accedere alla qualifica dimaturando conseguentemente «il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650che si somma al trattamento stipendiale in godimento». Quindi si tratta di un aumento di circa 400al mese in busta paga in più rispetto agli altri professori. Ne beneficeranno ottomila, ...

Agenzia_Ansa : Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti… - Stfn_Mrtz : @DiegoA20_17_38 @DrPrincipi @MeMeEsposito @il_borbonico @PSchioppa Ma non me lo dica. L'altra mattina, mi arriva a… - juliabbi : Da dove arriva la frustrazione del ministro Bianchi nei confronti degli insegnanti e della scuola? Chiedo per me s… - Mario71250828 : @terzocassetto Tra poco è ferragosto, poi a settembre inizia la scuola e non hai tempo di pensarci su che arriva Na… - Chicchi30034355 : Mio nipote bocciato due volte non vuol proseguire la scuola perché arriva la Meloni La macchina é già attiva anche… -