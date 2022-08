Santa Marinella festeggia don Tommaso: 103 anni di vita e 75 di sacerdozio (Di sabato 6 agosto 2022) Santa Marinella – “Pregate per me e grazie”, con un sorriso e poche parole don Tommaso Fanti saluta le persone presenti alla Messa per il suo anniversario di ordinazione presbiterale, il 75mo. D’altronde, a 103 anni, tre quarti dei quali vissuti in risposta alla sua vocazione di sacerdote, è la sua vita a raccontare l’amore dato e quello ricevuto. A rendere grazie per la sua testimonianza questa mattina nel santuario di Santa Maria della visitazione a Santa Marinella erano presenti il vescovo Ruzza, il cardinale Enrico Feroci, cresciuto nella fede e nel sacerdozio grazie a don Tommaso, don Salvatore Rizzo, padre John Castaneda e altri sacerdoti. Nel giorno della Trasfigurazione del Signore ha detto il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 6 agosto 2022)– “Pregate per me e grazie”, con un sorriso e poche parole donFanti saluta le persone presenti alla Messa per il suoversario di ordinazione presbiterale, il 75mo. D’altronde, a 103, tre quarti dei quali vissuti in risposta alla sua vocazione di sacerdote, è la suaa raccontare l’amore dato e quello ricevuto. A rendere grazie per la sua testimonianza questa mattina nel santuario diMaria della visitazione aerano presenti il vescovo Ruzza, il cardinale Enrico Feroci, cresciuto nella fede e nelgrazie a don, don Salvatore Rizzo, padre John Castaneda e altri sacerdoti. Nel giorno della Trasfigurazione del Signore ha detto il ...

