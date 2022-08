San Siro, nuovo dossier dai club al Comune (Di sabato 6 agosto 2022) Prosegue il lavoro di Inter e Milan sul fronte del nuovo stadio. È stata infatti consegnata al Comune di Milano la «documentazione preliminare», la cosiddetta «bozza avanzata», per il progetto del nuovo stadio a San Siro: come riportato dal Corriere della Sera, si parla di un dossier da circa 130 pagine contenente le modifiche richieste Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 6 agosto 2022) Prosegue il lavoro di Inter e Milan sul fronte delstadio. È stata infatti consegnata aldi Milano la «documentazione preliminare», la cosiddetta «bozza avanzata», per il progetto delstadio a San: come riportato dal Corriere della Sera, si parla di unda circa 130 pagine contenente le modifiche richieste Calcio e Finanza.

