San Siro, Inter e Milan presentano il nuovo progetto (Di sabato 6 agosto 2022) Sia i nerazzurri che i rossoneri hanno presentato un nuovo progetto per quanto concerne il nuovo stadio di San Siro Come riportato da Calcio e Finanza, Inter e Milan hanno presentato il nuovo progetto di San Siro. Oltre alla struttura in sé, è compreso anche l'inserimento sia di negozi che di parcheggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

