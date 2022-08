Salernitana | Nicola | 'Pronti alla sfida con il Parma La Coppa Italia sarà un test importante per dare minutaggio a tutti'

sportli26181512 : Salernitana, Nicola: 'Pronti alla sfida con il Parma. La Coppa Italia sarà un test importante per dare minutaggio a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Salernitana, Nicola: 'Teniamo molto al match contro il Parma' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Salernitana, Nicola: 'Teniamo molto al match contro il Parma' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Salernitana, Nicola: 'Teniamo molto al match contro il Parma' - napolimagazine : COPPA ITALIA - Salernitana, Nicola: 'Teniamo molto al match contro il Parma' -

- Parma 1 (ore 21) Match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022 - 2023. La squadra di, dopo aver ottenuto una salvezza alquanto rocambolesca, ...Salerno . Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davideha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani trae Parma. Il tecnico ha recuperato in extremis Gyomber che, tuttavia, potrebbe non essere rischiato. In lista ..."Domani avremo il primo impegno ufficiale della stagione e ci teniamo molto perche' bisogna avere sempre ambizione in qualsiasi competizione siamo ...Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana ...