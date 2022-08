Salernitana | Nicola | “Coppa Italia? Ci teniamo | dobbiamo avere ambizione”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 agosto 2022) Davide, allenatore della, ha presentato in conferenza la sfida valida per i sedicesimi dicontro il Parma di Pecchia. Queste le considerazioni del tecnico dei campani: “Domani avremo il primo impegno ufficiale della stagione. Cimolto perché bisognasemprein qualsiasi competizione siamo impegnati. Abbiamo grande voglia di fare una buona prestazione cercando di mettere in campo ciò su cui abbiamo lavorato per un mese in Austria. Il Parma è una squadra importante, con una grande storia e cercherà di vincere. Noi vogliamo fare la nostra partita per cercare di passare al turno successivo”. SportFace.