Salernitana, i convocati per il Parma. Nicola: "Abbiamo ambizione" (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Domani avremo il primo impegno ufficiale della stagione e ci teniamo molto perché bisogna avere sempre ambizione in qualsiasi competizione siamo impegnati rappresentando i colori della Salernitana. Abbiamo grande voglia di fare una buona prestazione cercando di mettere in campo ciò su cui Abbiamo lavorato per un mese in Austria. Il Parma è una squadra importante, con una grande storia e cercherà di vincere. Noi vogliamo fare la nostra partita per cercare di passare al turno successivo". Queste le parole del tecnico granata Davide Nicola alla vigilia di Salernitana – Parma. Il mister ha quindi concluso: "Il gruppo presente in Austria ha lavorato molto bene ed è cresciuto molto. Adesso Abbiamo ...

