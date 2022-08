Salernitana, De Sanctis: “Arriveranno tre o quattro giocatori” (Di sabato 6 agosto 2022) “Penso che fino a questo momento sia stato fatto un buon lavoro da parte del club. Andava migliorata la squadra della scorsa stagione e sono stati fatti otto acquisti di cui sette a titolo definitivo. Sono stati investititi oltre venti milioni di euro e sono arrivati giocatori giovani con un bel presente e grande prospettiva. Sappiamo che la rosa deve essere ancora completata ma non mi faccio prendere dall’ansia. Sicuramente Arriveranno tre o quattro giocatori poi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita“. Queste le parole del direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis intervenuto in conferenza stampa presso lo Stadio “Arechi”. Il mercato dei granata dunque non è finito: “I giocatori che mancano sono calciatori che già sapevamo all’inizio ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “Penso che fino a questo momento sia stato fatto un buon lavoro da parte del club. Andava migliorata la squadra della scorsa stagione e sono stati fatti otto acquisti di cui sette a titolo definitivo. Sono stati investititi oltre venti milioni di euro e sono arrivatigiovani con un bel presente e grande prospettiva. Sappiamo che la rosa deve essere ancora completata ma non mi faccio prendere dall’ansia. Sicuramentetre opoi altri arrivi saranno determinati dal mercato in uscita“. Queste le parole del direttore sportivo dellaMorgan Deintervenuto in conferenza stampa presso lo Stadio “Arechi”. Il mercato dei granata dunque non è finito: “Iche mancano sono calciatori che già sapevamo all’inizio ...

