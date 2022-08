Rosanero | il nuovo film con Salvatore Esposito approda su Sky e NOW

Leggi su velvetmag

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo il debutto a Giffoni 2022,debutterà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il lungometraggio ha come protagonistie la giovanissima Fabiana Martucci. Ecco dunque quando sarà possibile vedere la pellicola. Vision Distribution, Sky e 11 Marzohanno condiviso di recente il trailer di. Il lungometraggio, che è stato presentato in anteprima al #Giffoni2022, è la nuova commedia Sky Original diretta da Andrea Porporati e da lui sceneggiata con. Il celebre volto di Genny Savastano ne è anche protagonista insieme alla piccola Fabiana Martucci al suo debutto al cinema. Ilsi basa sull’omonima opera letteraria di Maria Tronca, edita dalla casa editrice Baldini+Castoldi. Prodotto da ...