Riverberi, per l'ultima serata a Castelpoto c'è Kelly Joyce (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl festival "Riverberi" domani saluta Castelpoto con il concerto di Kelly Joyce, sensuale voce parigina che miscela il jazz manouche con il R&B, il pop e il soul. Ma prima alle 21.00 ci sarà la presentazione del libro del giornalista Lino Patruno "Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all'Italia" in Piazzetta Ponti. L'appuntamento con Kelly Joyce è alle 22.00 in piazza Monsignor Laureato Maio. L'artista francese dall'ugola graffiante, accompagnata dalla sua band, ovvero una parte dei "Decanto Project" (Teo Ciavarella al pianoforte e tastiere, Max Ferri alla batteria, Edoardo Petracci al contrabbasso e basso elettrico), ripropone alcuni suoi brani di successo in chiave jazz e soul, passando per la reinterpretazione, con il suo stile originale, dei classici ...

