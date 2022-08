Richard Gere al Magna Graecia | dal mancato sequel di Pretty Woman al cinema post pandemia

(Di sabato 6 agosto 2022)è sbarcato in Calabria, ospite delFilm Festival: ecco quello che ha raccontato in conferenza stampa, daldial cambiamento delAlFilm Festival è sbarcato ieri. Ad accogliere il divo americano in conferenza stampa l’ideatore e direttore artistico del festival – giunto alla sua 19ª edizione – Gianvito Casadonte, il Commissario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, la vice presidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, l’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, il sindaco di Catanzaro, Nicola ...

Agenzia_Ansa : Sono passati quarant'anni da Ufficiale e Gentiluomo e 32 da Pretty Woman, ma per Richard Gere, 73 anni, il tempo no… - LaStampa : Richard Gere: “Pechino fa a pezzi la democrazia, Nato e Ue hanno le armi giuste” - infoitcultura : Richard Gere incanta al Magna Grecia Film Festival «Fascino immutato a 40 anni da Ufficiale Gentiluomo » - infoitcultura : Richard Gere parla di Positano al Magna Graecia Film Festival: 'Qui mi innamorai' - positanonews : #Cinema #Copertina #cinema #film #Positano Richard Gere parla di Positano al Magna Graecia Film Festival: “Qui ho t… -

È stata una giornata intensa e ricca quella del 6 agosto, che ha visto a Catanzaro la presenza dell'attore(QUI) , giunto in Calabria per la prima volta, in occasione della XIX edizione del Magna Graecia Film Festival , per ricevere la " Colonna d'Oro " alla carriera. Nella tarda mattina, si è ...CATANZARO/ Bagno di folla e grandi emozioni per ilday al Magna Graecia Film Festival. L'arena porto di Catanzaro è stata la location di un incontro dal sapore unico con la star americana, protagonista sul palco di un talk di oltre un'ora ...È stata una giornata intensa e ricca quella del 6 agosto, che ha visto a Catanzaro la presenza dell’attore Richard Gere (QUI), giunto in Calabria per la prima volta, in occasione della XIX edizione de ...«Molto, Molto bella questa Colonna - ha affermato Richard Gere - i premi più belli vengono sempre dall’Italia, il primo che ho ricevuto è stato il David di Donatello…fantastico, grazie mille». Riconos ...