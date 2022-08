Riaperto il percorso naturalistico di palude Vuarbis a Cavazzo Carnico

Leggi su udine20

(Di sabato 6 agosto 2022) Si è svolta la riapertura ufficiale deldel sito die della zona di accoglienza dei turisti di Baita, che si trovano nel Comune di(UD), in un’ottica di valorizzazione territoriale del Friuli Venezia Giulia. Erano presenti, tra le autorità, il Vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini, i consiglieri FVG Luca Boschetti ed Edy Morandini, Daniele Martina per il consigliere regionale Emanuele Zanon, alcuni primi cittadini, come il Sindaco diGianni Borghi e il Sindaco di Bordano Gianluigi Colomba, accanto a diversi assessori, quali Damiano Mammolo di Trasaghis, Franco Barritussio di Tarvisio, Mario Antonio Zamolo di ...