(Di sabato 6 agosto 2022)analizza il mercato della Serie A: tanti acquisti a parametri zero e investimenti solo su calciatori che possono essere rivenduti. Cosa hanno in comune Pogba e Di Maria, Dybala e Origi, Mkhitaryan e Romagnoli? Semplice: non sono costati un euro. Le regole della pandemia hanno stravolto il mercato: le italiane spendono solo per giocatori che sperano di poter rivendere. Strette da un rosso irreversibile nei conti, cercano le occasioni. Per questo l’elenco dei colpi a zero è sterminato: ci sono Jovic, Vecino, Matic, ma anche Wijnaldum e Lukaku, arrivati in prestito da Psg e Chelsea. Un mercato al risparmio, nel vero senso della parola: nemmeno la Champions suggerisce di fare passi azzardati. Le prime 4 dello scorso campionato – Milan, Inter,e Juventus – hanno ridotto i lorodi 71 ...

repubblica : Pd, rivolta nei circoli a Napoli: 'Di Maio candidato qui? Strappiamo le tessere' - repubblica : Anacapri, “obbligatorio baciarsi”: spunta il cartello “zona romantica” [di Pasquale Raicaldo] - napolista : Repubblica: il Napoli ha tagliato 30 milioni di ingaggi e ha speso 15 milioni più di quanto incassato Serie A semp… - rep_napoli : Turismo, prove di pienone d'agosto a Napoli: arrivano gli stranieri. E la città non chiude [di Pasquale Raicaldo] [… - marcodecesaris : Tutti i nodi vengono al pettine. Mi stupisce che #DiMaio sia ancora lì e che persone intelligenti come @EnricoLetta… -

la Repubblica

... a Milano o a Sassuolo Db Bologna 04/06/2021 - amichevole / Italia -Ceca / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giacomo Raspadori L'incontro Sassuolo -per Raspadori non è ......00 Valladolid (Esp) - Lazio (Ita) 20:00 Inter (Ita) - Villarreal (Esp) 20:30(Ita) - ...30 Estoril - Famalicao 19:00 FC Porto - Maritimo 21:30CECA 1. LIGA Liberec - Teplice 16:00 ... Seguite il consiglio di Totò e Peppino, da Mimì alla Ferrovia si assaggia Napoli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...