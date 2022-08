Renzi: 'Letta non mi ha parlato per vendette personali ma gli devo dire grazie visto l'indecoroso balletto a sinistra' (Di sabato 6 agosto 2022) Renzi si esprime sul diniego di Letta a un'alleanza con Italia Viva: "Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole vendette personali per le ... Leggi su globalist (Di sabato 6 agosto 2022)si esprime sul diniego dia un'alleanza con Italia Viva: "Credo che il motivo per cuiabbiacon tutti tranne che con noi sia legato a piccoleper le ...

fattoquotidiano : Ha perso uno dopo l’altro i treni Letta, Calenda, Della Vedova, Carfagna, Gelmini e si è ritrovato di colpo da solo… - il_cappellini : Nulla può eguagliare in ampiezza la diaspora di Rifondazione comunista: Rizzo con i fascisti, Migliore con Renzi, F… - gennaromigliore : Emma #Bonino è stata eletta in un collegio blindato da #Renzi. Oggi chiede un collegio blindato a Letta e mette un… - francescacuore6 : RT @LucillaMasini: Renzi: 'Tutti dicono che Italia Viva non la vuole nessuno, ma poi vengono a bussare alla porta”. Sicuro che non siano qu… - maximone816 : RT @fattoquotidiano: Ha perso uno dopo l’altro i treni Letta, Calenda, Della Vedova, Carfagna, Gelmini e si è ritrovato di colpo da solo, a… -