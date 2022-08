Renaissance | quante copie ha venduto l’album di Beyoncé

Leggi su biccy

(Di sabato 6 agosto 2022)ha appena fatto il suo comeback cone ieri sera ci ha anche regalato un duetto con Madonna in Break My Soul The Queens Remix. Il nuovo album della cantante americana ha ricevuto ottime recensioni ed è stato apprezzato sia dai fan che dalla critica. Buone premesse per un bel debutto, che secondo Hits Daily Double sarebbe stato intorno alle 275-315.000. In realtà la Knowles è riuscita a fare di meglio arrivando addirittura a 336.000(197.000 senza l’aiuto dello streaming). Numeri lontanissimi delle 653.000di Lemonade, ma da quelsono passati 6 anni e il mercato discografico è davvero cambiato. Quando un’artista riesce a superare le 250/300.000al debutto si grida al miracolo, quindi quello di ...